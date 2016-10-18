Neymar 2021'e kadar Barcelona'da

Barcelona Kulübü, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağını ve imzanın 21 Ekim'de atılacağını açıkladı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı, resmi imzaların 21 Ekim Cuma günü, kulüp binasında atılacağı bildirildi.

26 Mayıs 2013 tarihinde Santos'dan Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın sözleşmesi, normal şartlarda 2018 Haziran ayında sona eriyordu. 24 yaşındaki Neymar'a, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'daki birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği iddia ediliyordu.