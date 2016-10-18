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Spor

Neymar 2021'e kadar Barcelona'da

Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesi cuma günü uzatılacak

18 Ekim 2016 12:10

Barcelona Kulübü, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağını ve imzanın 21 Ekim'de atılacağını açıkladı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı, resmi imzaların 21 Ekim Cuma günü, kulüp binasında atılacağı bildirildi.      

26 Mayıs 2013 tarihinde Santos'dan Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın sözleşmesi, normal şartlarda 2018 Haziran ayında sona eriyordu. 24 yaşındaki Neymar'a, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'daki birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği iddia ediliyordu.

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