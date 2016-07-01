T24 LogoT24 Logo
Spor

Neymar 2021'e kadar Barcelona'da

Brezilyalı yıldız Neymar'ın serbest kalma bedeli 250 milyon Euro olarak açıklandı

01 Temmuz 2016 19:32

La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız futbolcusu Neymar'ın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

Neymar'ın uzun süredir Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesinde yer almasından rahatsızlık duyan Barcelona yönetimi, Brezilyalı futbolcunun kontratını uzatma müzakerelerine son noktayı koydu.

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcunun kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Neymar'ın kontratındaki serbest kalma bedeli ise ilk yıl için 200, ikinci yıl için 222, geriye kalan sezonlar içinse 250 milyon Euro olarak yenilendi.

Yıldız oyuncu, bu sözleşmeyle 3 sezon içinde takım arkadaşı Messi için konan 250 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de egale etmiş olacak.

ETİKETLER

barcelonaneymarsözleşmeserbest kalma bedeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24