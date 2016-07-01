Neymar 2021'e kadar Barcelona'da

La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız futbolcusu Neymar'ın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

Neymar'ın uzun süredir Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesinde yer almasından rahatsızlık duyan Barcelona yönetimi, Brezilyalı futbolcunun kontratını uzatma müzakerelerine son noktayı koydu.

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcunun kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Neymar'ın kontratındaki serbest kalma bedeli ise ilk yıl için 200, ikinci yıl için 222, geriye kalan sezonlar içinse 250 milyon Euro olarak yenilendi.



Yıldız oyuncu, bu sözleşmeyle 3 sezon içinde takım arkadaşı Messi için konan 250 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de egale etmiş olacak.