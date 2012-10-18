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Dünya

Newsweek yazılı basına veda ediyor

Tina Brown, ayrıca bu değişimle birlikte, ABD'deki son sayısı 31 Aralık'ta basılacak dergide işten çıkarmalar olabileceğini söyledi

18 Ekim 2012 20:12

 

ABD'nin en önemli haftalık haber dergilerinden Newsweek, yılbaşından itibaren sadece dijital yayın yapmaya hazırlanıyor.
 
ABD'nin en önemli haftalık haber dergilerinden Newsweek, yazılı basındaki 80 yıllık varlığına son vermeye ve yılbaşından itibaren sadece dijital yayın yapmaya hazırlanıyor.
 
1933'ten beri tüm dünyada dağıtımı yapılan dergi için planlanan değişim, The Newsweek Daily Beast Company'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Tina Brown tarafından The Daily Beast'in internet sayfasından duyuruldu.
 
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Brown, adı Newsweek Global olacak dünya çapındaki yeni bir internet sitesine ücretli abonelik yoluyla ve tablet bilgisayarlarla ulaşılacağını kaydetti. 
 
 
 

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