Newsweek yazılı basına veda ediyor

ABD'nin en önemli haftalık haber dergilerinden Newsweek, yılbaşından itibaren sadece dijital yayın yapmaya hazırlanıyor.

ABD'nin en önemli haftalık haber dergilerinden Newsweek, yazılı basındaki 80 yıllık varlığına son vermeye ve yılbaşından itibaren sadece dijital yayın yapmaya hazırlanıyor.

1933'ten beri tüm dünyada dağıtımı yapılan dergi için planlanan değişim, The Newsweek Daily Beast Company'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Tina Brown tarafından The Daily Beast'in internet sayfasından duyuruldu.

Brown, adı Newsweek Global olacak dünya çapındaki yeni bir internet sitesine ücretli abonelik yoluyla ve tablet bilgisayarlarla ulaşılacağını kaydetti.