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Dünya

NEWSWEEK SATILDI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 12:08

-NEWSWEEK SATILDI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Washington Post, dünyanın önde gelen haber dergilerinden Newsweek'i sattı. Derginin satışı için açılan ihaleyi, ses sistemleri şirketi Uluslararası Harman Sanayi'nin kurucusu Sidney Harman kazandı. New York Daily News'in eski yayımcısı Fred Drasner ve TV Guide'ın sahibi OpenGate Capital'ın da katıldığı ihalede Sidney Harman'ın teklif ettiği paranın miktarı açıklanmadı. Haftalık derginin son yıllarda zarar ettiği bildirilmiş, dergi geçen mayısta satışa sunulmuştu. Washington Post, 1933'te yayın hayatına başlayan Newsweek'i 1961'de satın almıştı.

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