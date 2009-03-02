Newsweek: Radikal İslam savaşı kazanıyor

Dünyanın en saygın haber dergilerinden Newsweek bu hafta kapak konusunu radikal İslam’ın yükselişine ayırdı.



Kapak konusunu radikal İslam’ın yükselişine ayıran Newsweek’te “Müslümanların yerel kültürlerini ve geleneklerini anlar, onlara özgürlük dengesini bulmakta yardımcı olursak bu savaşı kazanabiliriz” denildi



Dünyanın en saygın haber dergilerinden Newsweek bu hafta kapak konusunu radikal İslam’ın yükselişine ayırdı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Ferid Zekeriya tarafından kaleme alınan “Radikal İslam’la yaşamayı öğrenmek” başlıklı makalede, 11 Eylül saldırılarının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen radikal İslam’ın yükselişte olduğu belirtildi. Kapağında Arapça olarak “Radikal İslam hayatın bir gerçeğidir” yazan dergi, şu görüşlere yer verdi:



SAVAŞI KAYBEDİYORUZ: Radikal İslam’a karşı savaşı kaybediyoruz. Bu savaşta başarıya ulaşan taraf olmak için önce bütün Müslümanları potansiyel terörist olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Daha sonra özellikle kadınların eğitimine ve mikrokredi projelerine önem vermeliyiz. Mikrokredi ile İslam dünyasında ekonomik bir atılım başlatılabilir. Bu konuda liderliği de Türkiye ve Endonezya yapabilir.



RADİKAL İSLAM’IN SEBEBİ: İnsanların taşlanmasını kabul etmek zorunda değiliz. İslam’ın radikalleşmesinin asıl sebebi Müslüman ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan gelişememesi, vatandaşlarına güvenlik, eğitim ve adalet sağlayamamasıdır. Siyasetçiler bu hizmetleri sağlamak yerine rakiplerini nasıl hapse atabileceklerini, mahkemelerde kendi yolsuzluk davalarını nasıl hasıraltı edeceklerini düşünerek mesailerini geçiriyor.



OBAMA’NIN POLİTİKALARI: Bush bütün islamcı grupları tek bir yapı olarak görüyordu. Obama’nın ise bu yaklaşımdan vazgeçip yeni bir politika uygulaması gerek. ’Terörle savaş’, ’Küresel direniş’, ’Müslüman dünyası’gibi tabirleri kullanmaktan kaçınması gerek. Çünkü böyle bir genelleme yok. Bu, Bin Ladin’in göstermek istediği resim. Yani İslam ile Batı arasında bir savaş varmış gibi tüm İslamcı grupların bu savaşın içinde bir arada olduğu mesajı... Radikal İslam’ın bulunduğu ülkeleri sadece bombalayarak bu sorunu aşamayız.



ZAMAN YANIMIZDA: Laik bir eğitim, yolsuzluğun azaltılması, devlet kurumlarının yeniden inşaası projelerine destek vermeliyiz. Başörtüsü ile intihar bombacılarının üzerlerine taktığı bombalar aynı değildir.



Müslümanların yerel kültürlerini ve geleneklerini anlar, onlara özgürlük dengesini bulmakta yardımcı olursak bu savaşı kazanabiliriz. Bin Ladin’in desteği giderek azalıyor. Zaman bizim yanımızda. Radikal İslam’ın modern dünyanın sorunlarına verecek bir yanıtı yok. Bu da bizim en güçlü silahımız. “





