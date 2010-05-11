Newsweek muhabirine 13 yıl 6 ay hapis ve 50 kırbaç cezası

T24- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yargılanan düzinelerce muhaliften biri olan Maziar Bahari'nin savunma avukatı, AP'ye yaptığı açıklamada, Bahari'nin 13 yıl 6 ay hapis ve 50 kırbaç cezasına çarptırıldığını öğrendiğini söyledi.
Yaklaşık 4 ay hapiste tutulan Kanada ve İran pasaportlu Bahari, ekim ayında kefaletle serbest bırakılmış ve İngiliz eşinin yanına Londra'ya gitmesine izin verilmişti.
Bahari'nin avukatı Saleh Nikbakht, mahkeme kararının henüz resmen ellerine ulaşmadığını da söyledi. (AA)