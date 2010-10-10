Newsweek: Dünyanın en uzun ve en kanlı isyanı bitebilir

T24 - Newsweek dergisinin son sayısındaki yazıda, "dünyanın en uzun ve kanlı isyanlarından biri yakında bitebilir" denildi

Amerikan Newsweek dergisi son sayısında Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili yaşanan son gelişmelere dikkat çekti.





Owen Matthews imzasıyla yayımlanan yazıda "Türkiye Kürtleri'nin yürüttüğü dünyanın en uzun ve en kanlı isyan hareketlerinden biri, 36 yıl ve 40 binden fazla insanın yaşamına mal olduktan sonra yakında sona erebilir" dendi.



Referandumun önemi

Öcalan’la görüşmelerin bir süre önce olsa siyasi intihar anlamına gelebileceğinin belirtildiği yazıda, bu konuda referandum sonuçlarının önemi vurgulandı: "Türk seçmenlerin önemli bir çoğunluğu, sivillerin hâkimiyetini arttıran ve Kürtler ile her türlü anlaşmaya geleneksel olarak şiddetle karşı çıkan orduyu siyaset dışına iten yeni bir anayasayı destekledi."



Yazının devamında şöyle deniyor:

"Kürt militanlar ise ayrılık talebiyle başlattıkları savaşı siyasi ve askeri olarak yitirdiklerinin farkına vardılar. Türk uçakları ve komandoları, PKK’nın Kuzey Irak dağlarındaki iyi korunan sığınaklarını, ABD’nin de istihbarat desteğiyle üç yıldır dövüp duruyor. Örgüt, Türkiye topraklarındaki hakimiyetini de yitirdi. Kürtlerin öteden beri devam eden PKK’yı eleştirmeme tabusu da geçen ay Kürt bölgesinin en büyük kentinin belediye başkanı Osman Baydemir’in kentteki taş kesme fabrikasına yapılan baskını eleştirmesiyle delindi."



"Kürtlerin hayalleri değişti"

Yazıda, "bu fikre milliyetçiler ve ordudaki subayların birçoğu öfkeyle yaklaşsa da" bir barış anlaşmasının PKK’nın kalan militanları için affı da içerebileceği söyleniyor. Ama yazara göre asıl soru, daha fazla özerklik isteyen Kürtlere haklar verirken nereye kadar gidileceği.



Yazı şöyle noktalanıyor:

"Kürtlerin çoğunun da bu arada hayalleri değişti. Şimdi artık bağımsızlık yerine kendi dil ve geleneklerini korurken Türkiye’nin artmaya başlayan refahından yararlanmak istiyorlar. Bazıları hâlâ Kürtlere daha önce görülmemiş özgürlükleri tanımanın milli birliği bozacağını düşünüyor. Ama diğerleri ülkede etnik farklılıkları kabul etmenin yıllardır süren kanlı savaşın sona ermesi için katlanılması gereken küçük bir maliyet olduğunun farkına vardı."



