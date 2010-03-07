Newsweek: ABD İslamcıları selamlamalı

T24 -

'Ordu kağıttan kaplan'

'Türkiye demokratikleştikçe batı karşıtı hale gelebilir'

'Dünya AK Parti yanında yer alırsa daha akıllıca davranabilir'

Newsweek dergisi, "Kanlı bir darbe planladıkları gerekçesiyle, karanlık bir grup generalinin gözaltına alınması adalet için zafer olması lazım. Ordunun da politikaya müdahale etmesinin sonu da, demokrasi için zafer olması lazım. Ve daha çok demokrasi, bir ülkeyi daha liberal ve daha Avrupa yanlısı yapmalı. Ancak, Türkiye’de siyasi mantık her zaman basit kalıplara uygun bir biçimde işlemiyor" diye yazdı.Düzinelerce subayların gözaltına alınmasının, asırlardan sonra ilk defa ordunun sessizce Türk siyasetinde belirleyici bir güç olmaktan çıkması anlamına geldiğini belirten dergi, bunun Türkiye’nin olgun bir demokrasiye dönüşme yolunda "hayati" bir adım oluşturduğu görüşünü dile getirdi. Dergi şöyle devam etti:"Ancak paradoks şu ki daha demokratik bir Türkiye, daha Avrupa yanlısı, veya daha Amerika yanlısı bir Türkiye anlamalı gelmiyor. Ve iktidardaki AK Parti’nin gücüne son büyük engel ortadan kalkmasından sonra Türkiye’nin muhafazakar Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, daha İslami bir Türkiye vizyonunu uygulamada özgür olacak. Daha çok demokrasi de daha çok liberalizm anlamına da gelmiyor."ABD’li dergi, Türkiye’deki yeni düzeninin "ilk kurban"ının Avrupa olabileceğini de savunduğu analizinde, AKP’nin iktidara geldiğinden bu yana AB üyeliğini reform programlarını, "katı" laikler ve yargıya karşı bir "kalkan" olarak kullandığını savunurken artık AKP’nin "en büyük rakibi olan ordu, kağıttan kaplan olduğunu" ortaya konulmasından sonra Avrupa projesini daha da ileriye götürmenin artık Erdoğan ve ortakları için fazla bir yararı olmayacağı yorumunu da yaptı.Türklerin de yerine getirmediği çok sayıda sözü nedeniyle AB’ye öfkeli oldukları da belirtilen analizde "AK Parti’nin ordunun karşısında elde ettiği zafer, AB’nin ciddi kaybı olabilir" ifadesini de kullandı. Bunun aynı zamanda Washington için zor bir soruyu da gündeme getirdiği kaydedilen analizde bu soruyu, "ABD ne gibi Ortadoğu müttefiklerini istiyor? Daha az demokratik olup daha dost olanlar mı, ya da daha demokratik olup Amerika’ya daha düşman olanlar mı?" olarak yansıttı.Newsweek, bu soruyu yanıtlarken artık Soğuk Savaş koşulları bulunmadığı için Washington için demokrasiyi tercih etmenin daha mantıklı olduğunu belirterek ordunun gücünün azaltılmasının Türkiye’ye "Laikliği daha demokratik bir biçimde tanımlamaya ve Kürt azınlığının özerklik talepleri gibi konuları daha açık bir biçimde ele almaya olanak sağlayacağını" savundu.Türkiye’nin demokratikleştikçe daha Batı karşıtı hale gelmesinin "kaçınılmaz" olabileceğini de öne süren dergi, ABD Kongresi’nde "soykırım" tasarısının ilerlemesi halinde Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yaptırımları desteklemeyi reddederek misilleme yapabileceği savına da yer verdiği analizde şu yorumu da yaptı:"Türkler, sandıkta defalarca Ak Parti’nin daha az katı laik bir ülke vizyonunu onayladıklarını ortaya koydular. Sıradan Türkler, ABD’nin çok ateşli taraftarları da değil. Ancak AK Parti iktidarında Türkiye’nin Batı’nın müttefiki, NATO’nun da Ankara’nın en önemli stratejik ortağı olmayı sürdüreceği açıktır. Nasıl biliyoruz bunu? AK Parti söylüyor ve gerçek opsiyonları da yok. Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak etkisine rakip olabilecek bir ittifak yok, ne İran ile ne de Arap dünyası veya Rusya ile."Newsweek, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin kötüleşebileceğini, Ermenistan konusunda ABD ile kavga patlayabileceğini de belirttiği analizi noktalarken de "Uzun vadede ise, ordunun düşüşü, Türkiye’nin daha güçlü bir demokrasi, daha istikrarlı ve olgun bir ortak haline getirecek. Bu nedenle dünyanın itibarı kaybeden generallerin dönüşünü arzulamak yerine AK Parti yanında yer alırsa daha akıllıca davranmış olur" görüşünü dile getirdi.