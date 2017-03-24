Newroz'da söylediği şarkılar gerekçesiyle gözaltına alınan Abdullah Ayav tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen Newroz kutlamasında söylediği şarkılar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Koma Denge Amara solisti Abdullah Ayav tutuklandı. Newroz kutlamasının ardından 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Ozan Oral ve Ahmet Perinçek serbest bırakılırken, Doğan Geçmen emniyette bekletiliyor.
Koma Denge Amara'nın solisti Abdullah Ayav emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan Ayav, söylediği şarkılar, "Örgüt propagandası" sayılarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede de ifadesi alınan Ayav aynı gerekçeyle tutuklandı.
Ayav'ın Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü bildirildi.