Newroz'da öldürülen İkbal Yaşar için AİHM'den tazminat kararı

Yüksekova’da 2008 yılında yapılan Newroz kutlamalarında, İkbal Yaşar’ın öldürülmesiyle ilgili olarak Avrupa insan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını açıkladı. AİHM, “yaşam hakkı ihlalini etkin soruşturmamaktan” gerekçesiyle Türkiye’yi tazminata mahkûm etti.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, İkbal Yaşar, 23 Mart 2008’de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Newroz kutlamasına katıldı. Kutlama izinsiz olduğu gerekçesiyle polis müdahale etti. Polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesinin ardından çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan İkbal Yaşar, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Soruşturma hala devam ediyor

Yaşar’ın ölümüyle ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma halen devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 2010 yılında süresiz arama emri yazısı yazan savcılık, “olay yerinde ateş edenin kim olduğunun kanıtlanmasının imkânsız olduğunu ve sorumluların kesin olarak belirlenemeyeceğini” iddia etti.

İkbal Yaşar’ın polis tarafından vurulduğunu öne süren Yaşar ailesi AİHM’e başvurdu. Türkiye’yi “yaşam hakkı ihlalini etkin soruşturmamak”la suçlayan AİHM, Türkiye’yi tazminata mahkum etti.

Karara göre Türkiye, Yaşar’ın Hakkari’de yaşayan yakınları Hasan Yaşar, Ayişe Yaşar, Halime Yaşar ve Harun Yaşar’a 20 bin euro manevi tazminat ödeyecek.

Oğlunun doğum gününde öldürüldü

1994 yılında Irak’ın Şêladız kasabasına göç etmek zorunda kalan Yaşar ailesi, 1997’de Yüksekova’ya geri döndü. Bu dönemde gözaltına alınan İkbal Yaşar, 11 gün süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’da inşaatlarda çalışan Yaşar, 2001’de Yüksekova’ya döndü ve evlendi. Yaşar’ın eşi Halime Yaşar, Newroz günü evden çıkan eşinin bir iki saat sonra vurduğu haberini aldığını anlattı.

Halime Yaşar, “Kaymakam cenazeyi vereceklerini bize söyledi. Daha sonra olayların çıkmaması için cenazeyi gömmek istediğini söyledi. Kabul etmedik, benim eşim sahipsiz değildi. Kocamı küçük oğlumun doğum gününde öldürdüler” dedi.