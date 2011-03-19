Newroz'da askeri müdahaleye imkan sağlayan EMASYA hortladı

T24- Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Nevruz kutlamalarında olay çıkması halinde askeri müdahaleye imkan sağlayan EMASYA Protokolü'ne dayanarak yetki istedi. Vali yetkiyi verdi.













Erzurum’da İl Jandarma Komutanlığı bir yazı yazarak 21 Mart Nevruz öncesi, valilikten polis bölgesinde istihbari faaliyet izni istedi. Erzurum Valiliği, jandarmanın bu isteğini kırmayarak 15 Mart 2011’de buna izin verdi. İşin ilginci ise Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk imzalı, ‘21 Mart Nevruz Etkinliklerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Harekât Emri’ konulu yazıda, EMASYA Protokolü’ne yasal dayanak olarak kullanılan ‘Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 5442 Sayılı il İdaresi Kanunu’nun 11/d maddesi gereğince alınması gereken Müşterek Tedbirlere ilişkin Protokol’ de ilgi tutuldu. Oysa 28 Şubat 1997 MGK’sı kararı ile uygulamaya konulan EMASYA Protokolü Başbakan Erdoğan’ın emri ile Şubat 2010’da kaldırılmıştı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca hazırlanarak Vali Öztürk’çe imzalanıp ilgili birimlere gönderilen ‘Harekât Emri’nde, EMASYA Protokolü’nü andıran önlemlere yer verildi. Belgede, Erzurum ve ilçelerindeki, polis bölgeleri de dahil olmak üzere alınacak tüm güvenlik tedbirlerinin jandarma tarafından hazırlanması isteniyor.







Jandarma kontrolünde







Protokolde dikkat çeken başka bir husus da, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne Jandarma Komutanlığı’nca yapılan görevlendirmelerde, emniyetin kanun tüzük yönetmelik ve genelgelerinin hiçbirisine yer verilmedi. Buna göre Erzurum polisi, Nevruz etkinlikleri nedeniyle alacağı güvenlik tedbirlerinde, kendi yasal mevzuatını değil de, jandarmanın belirttiği yetkileri kullanmak zorunda kalacak.





EMASYA Protokolü Nedir?





Kısa adı EMASYA olan ‘Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma’ Protokolü, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 7 Temmuz 1997’de imzalandı. Toplumsal olaylara askerin müdahale etmesine imkân tanıyan EMASYA Protokolü’nün 9. maddesi EMASYA komutanlıklarının, vali, kaymakamlık gibi mülki amirlerin yardım talebi olmaksızın olaylara müdahaleye imkan veriyor. Protokol 4 Şubat 2010’da kaldırıldı..