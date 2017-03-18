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Newroz'a gelen İtalyan belediye başkanı sınır dışı edildi!

“İstanbul havalimanında dün akşam gözaltına alındım ve sonra ‘güvenlik’ gerekçesiyle sınır dışı edildim"

18 Mart 2017 00:59

Newroz mitingine katılmak üzere Türkiye’ye gelen İtalya’nın Santomenna Belediye Başkanı Massimiliano Voza gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, İtalya'nın güneyindeki Salerno kentine bağlı Santomenna kasabasının belediye başkanı Massimiliano Voza, İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra ‘güvenlik’ gerekçesiyle sınır dışı edildiğini açıkladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Massimiliano Voza, ‘Napoli, Kobani İçin’ adlı komitenin üyesi olarak Diyarbakır'a gitmek üzere Perşembe günü ulaştığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kobani'ye destek için kurulmuş olan komite üyelerinin, Newroz kutlamalarına uluslararası gözlemci sıfatıyla HDP'nin davetlisi olarak katılmak üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Bir gece gözaltında tutulduktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek Roma'ya gönderilen Massimiliano Voza, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Massimiliano Voza, “İstanbul havalimanında dün akşam gözaltına alındım ve sonra 'güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edildim” dedi.

Voza, “Bir gece boyunca sebepsiz yere alıkonuldum ve sorgulandım. İtalya Konsolosluğu'nu aramama dahi izin verilmedi. Bu arada Dışişleri Bakanlığımız da girişim başlatmıştı” ifadelerini kullandı.

 

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