Newroz kutlamasında polisin öldürdüğü Kemal Kurkut dosyasında yeni gelişme

Diyarbakır’da 2017 Newrozu’nda polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut cinayetine ilişkin açılan dava dosyasına yeni delil girdi. Olay yerindeki bir zırhlı araçtan alınan görüntüde, sağ yakalanma imkânı varken öldürüldüğü belirtilen Kurkut için görevli iki polisten birinin diğerine “Adamı vurmaya gerek yok ki” dediği ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un, 2017 yılında Diyarbakır’da katıldığı Newroz kutlaması sırasında polis memuru Y.Ş.’nin açtığı ateşle öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek.

Mezopotamya Ajansı’ndan Aydın Atay’ ın haberine göre “Olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenen polis memuru Y.Ş.’nin tutuksuz yargılandığı dava dosyasına duruşmanın görülmesi öncesi yeni bir delil girdi.

Kurkut’un vurulma anı öncesi ve sonrasına ait toplam 118 görüntü kaydı ve kayıtlarda geçen konuşmaları tek tek çözümleyerek bilirkişi, hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, incelenen videoların sonucunda 13 el ateş edildiği, bunlardan sadece 6 el atışın kameralara yansıdığı tespit edilerek, Kurkut’un bedeninin sol tarafından vurulduğu belirtildi. Raporun devamında “Mevcut görüntülerdeki ateş edenlere göre sadece 3 polisin duruş açısı, isabeti gerçekleştirebilecek durumdadır. Ancak muhtemel vurulma olayı bariyerlerde başlayan kovalamaca sonucu takip eden polis memuru tarafından gerçekleştiriliyor. Silahın ateşlendiği an görülmemekle birlikte koşar vaziyetteki göstericiye doğru direk hedef alındığı tespit edilmiştir” denildi.

"Adamı vurmaya gerek yok ki"

Raporda yer alan bir diğer önemli bilgi, Kurkut’un vurularak öldürülmek yerine sağ yakalanabilme imkanının olduğunun yine bir polis tarafından dile getirildiği görüntü oldu. Bilirkişi raporuna giren olay yerindeki bir zırhlı araca ait 13 saniyelik bu görüntüde, zırhlı araca bindikleri esnada iki polis arasındaki diyalogun kısa bir bölümü yansıyor. Normal koşullarda duyulmayan, ancak özel bir video programı yardımıyla anlaşılabilen bu kayıtta, iki polisten birinin diğerine Kurkut’un vurulmasına ilişkin “Adamı vurmaya gerek yok ki” dediği açıkça anlaşılıyor.

"Öldürme kastiyle davrandığının ispatı"

Kurkut ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, dava dosyasına giren iki polis arasında geçen bu konuşmanın görüntüsüne ilişkin şunları söyledi:

“Görüntülerdeki iki polisin kendi aralarında geçen konuşması, sanık polis Y.Ş.’nin öldürme kastiyle davrandığının ispatıdır. Sanık polis Y.Ş.’nin kendi meslektaşları bile, Kurkut’u öldürmenin gereksizliğinden bahsetmiş. Olayda öldürme kasti olduğu için Kurkut’un yaşama hakkı ihlal edildi. Bu sebeple sanığın ciddi bir ceza alması gerekiyor. Çünkü Kemal, öldürülmeden de olay yerinde bulunan TOMA’nın tazyikli suyuyla, biber gazıyla ya da arkadan yakın dövüş tekniği ve benzeri şekilde yakalanabilir, durdurulabilirdi.”