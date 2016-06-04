Newroz bildirisine 40 ay hapis; baba - oğul cezaevinde!

Mersin’de 2012 yılında yasaklı Newroz öncesinde bildiri dağıtan 6 kişi hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan ve cezaları kesinleşen Ahmet Tekir ile oğlu Şafak Tekir, evlerinden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in talimatıyla 2012 yılında Newroz kutlamaları yasaklanmış, Mersin’de Newroz Tertip Komitesi, yasak kararına rağmen kutlama yapacağını duyurmuştu. Tertip Komitesi Newroz kutlaması nedeniyle açılan davalardan beraat etti ancak o yıl Newroz'a katılım çağrısı içeren tertip Komitesi bildirisini dağıtan 6 kişi hakkında açılan davadan ceza kararı çıktı.

Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Newroz bildirisi dağıtırken gözaltına alınan ve haklarında dava açılan Sakine Esen Yılmaz, Ahmet Tekir, Mahir Engin Çelik, Emin Uslu, Şafak Tekir ve Mürsel Sağlamcan hakkında, ‘halkı kışkırtmak, halkı suça teşvik etmek’ suçlamalarından 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Yerel mahkemenin kararının Yargıtay’ca onanmasının ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru için girişimler başladı. Cezaları kesinleşen Ahmet Tekir ile oğlu Şafak Tekir, evlerinden gözaltına alınarak Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri, mahkeme kararını Özgür Çocuk Parkı’nda düzenlenen eylemle protesto etti. SYKP İl Eş Başkanı Fırat Alper Gedik, “AKP hükümeti ve cumhurbaşkanı kurduğu rejime göre yasaları değiştirerek, değiştiremediklerini tanımayarak yasalarını hükümsüz kılıyor. Bu antidemokratik ve faşizan uygulamalara karşı emekçilerin ve halkların tepkilerini yasalara uymadı diyerek yargılayamazsınız” dedi.