Newcastle'da Owen şoku



Newcastle United'ın Manchester City ile oynadığı maçta ayak bileği çatlayan Michael Owen'ın en az 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.



İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın forvet oyuncusu Michael Owen, ayak bileğindeki çatlak nedeniyle sahalardan 6 ila 8 hafta uzak kalacak.



Newcastle United Teknik Direktörü Joe Kinnear, Manchester City'e 2-1 yenilgiyle biten maçta ayak bileğinde çatlak oluşan Owen'ın, 6 ila 8 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.



Owen'ın yanı sıra, orta saha oyuncusu Joey Barton'ın da ayağında çatlak olduğunu belirten Kinnear, ''Owen'ın üzerine bir de Barton sakatlandı. O da 10 hafta istirahat edecek'' diye konuştu.



İngiltere Milli Futbol Takımı'nda da oynayan Owen, bu durumda 11 Şubat'ta İspanya ile yapılacak dostluk maçında yer alamayacak.

