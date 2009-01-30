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Spor

Newcastle'da Owen şoku

Newcastle United'ın Manchester City ile oynadığı maçta ayak bileği çatlayan Owen'ın en az 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.

30 Ocak 2009 02:00


Newcastle United'ın Manchester City ile oynadığı maçta ayak bileği çatlayan Michael Owen'ın en az 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın forvet oyuncusu Michael Owen, ayak bileğindeki çatlak nedeniyle sahalardan 6 ila 8 hafta uzak kalacak.

Newcastle United Teknik Direktörü Joe Kinnear, Manchester City'e 2-1 yenilgiyle biten maçta ayak bileğinde çatlak oluşan Owen'ın, 6 ila 8 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Owen'ın yanı sıra, orta saha oyuncusu Joey Barton'ın da ayağında çatlak olduğunu belirten Kinnear, ''Owen'ın üzerine bir de Barton sakatlandı. O da 10 hafta istirahat edecek'' diye konuştu.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nda da oynayan Owen, bu durumda 11 Şubat'ta İspanya ile yapılacak dostluk maçında yer alamayacak.

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