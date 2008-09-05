Newcastle'da Keegan görevi bıraktı

Newcastle'da ikinci Keagen dönemi de sona erdi. Lig Menajer Birliği tarafından yapılan açıklamada ünlü menajerin görevini bıraktığı açıklandı.



Birkaç gündür gidip gitmeyeceği konusunda değerlendirmeler yapılan ve son 3 gündür

idmanlara çıkmayan Keegan'ın durumu, kulübün kovulmadığını vurgulamasıyla ve Menajerler Birliği'nin istifa etmediğini söylemesiyle karışık hâl almıştı.



Takımın sahibi Mike Ashley, bir iş seyahatinden şehre dönmüş, hocayla yüz yüze görüşmüştü. Bu görüşmeler sonucunda, tarafların yolları ayırma konusunda anlaştığı düşünülüyor.



Keegan - Ashley arası iplerin gerilmesi, futbol direktörü sıfatıyla Dennis Wise'ın getirilmesiyle olmuştu. Transferleri denetleme yetkisinin Wise'a verilmesine Keegan'ın bozulduğu konuşuluyor. Kadroya kaliteli takviye yapılamaması ve yönetimin James Milner'ı satması yönetimle Keegan arası sıkıntılara tuz biber ekmişti.



Lig Menajerler Birliği'nin yayınladığı demeçte Keegan, "Uzun süredir yönetimle uzlaşmanın yollarını aradım ama mümkün olmadı" şeklinde konuştu. Takımın idaresinin menajere ait olduğunu düşünen Keegan, kulüplerin, menajerin istemediği oyuncuyu empoze etmesinin doğru olmadığını sözlerine ekledi.



Newcastle United'a gelecekte başarılar dileyen Keegan, oyuncular, teknik kadro ve özellikle taraftarlardan özür diledi.



St. James Park'taki son protestolardan sonra, Newcastle taraftarlarının bu hafta Ashley üzerinde baskıyı artırması ve Wise'ı ayrılmaya zorlaması bekleniyor.



