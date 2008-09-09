Newcastle'a menajer aranıyor!

Günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haberler:







Günün öne çıkan başlaıklarından derlediğimiz Avrupa'dan futbol kuşağımızda ilgimizi çeken haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Premier Lig takımlarından Newcastle'ın Keegan'dan sonra göreve kimi getireceği İngiliz basınında sıkça işlenen bir konu haline geldi. Dünadı ön plana çıkmıştı. Terim milli takımla devam edeceğini açıklamış, "başka bir takımı da birlikte çalıştırabilirim" diyerek de açık kapı bırakmıştı.Bugün servisimize düşen haberde ise Fenerbahçe'nin eski teknik patronusiyah beyazlı kulüp için düşünülen isimler arasında olduğuydu. Fenerbahçe'nin özellikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın İngiliz temsilcisinin ilgisini çektiğine değiniliyor.İtalya'dan gelen haberler arasında ise en çokaçıklamaları çekiyor. Hollandalı futbolcu 10 numaralı formayı kim giyecek krizi yaşattığı Ronaldinho'nun şimdi de yedeği konumunda. Ama o hocasının adaletine güveniyor ve güneşli güzel günlerin hayalini kuruyor...Fiorentina'nın Milan'dan transfer ettiği yıldızİtalya Milli Takımı'ndan arkadaşı Toni ile iyi bir ikili olacaklarını söyledi...Romanya'nın en büyük derdi ise sakatlıklar...sakatlanması Faroe Adaları karşılaşması öncesi teknik direktör Victor Piturca'yı sıkıntıya soktu.