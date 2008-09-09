Newcastle'a menajer aranıyor!

Editörden;
Günün öne çıkan başlaıklarından derlediğimiz Avrupa'dan futbol kuşağımızda ilgimizi çeken haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Premier Lig takımlarından Newcastle'ın Keegan'dan sonra göreve kimi getireceği İngiliz basınında sıkça işlenen bir konu haline geldi. Dün Fatih Terim'in
adı ön plana çıkmıştı. Terim milli takımla devam edeceğini açıklamış, "başka bir takımı da birlikte çalıştırabilirim" diyerek de açık kapı bırakmıştı.
Bugün servisimize düşen haberde ise Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Zico'nun
siyah beyazlı kulüp için düşünülen isimler arasında olduğuydu. Fenerbahçe'nin özellikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın İngiliz temsilcisinin ilgisini çektiğine değiniliyor.
İtalya'dan gelen haberler arasında ise en çok ilgiyi Seedorf'un
açıklamaları çekiyor. Hollandalı futbolcu 10 numaralı formayı kim giyecek krizi yaşattığı Ronaldinho'nun şimdi de yedeği konumunda. Ama o hocasının adaletine güveniyor ve güneşli güzel günlerin hayalini kuruyor...
Fiorentina'nın Milan'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Gilardino
İtalya Milli Takımı'ndan arkadaşı Toni ile iyi bir ikili olacaklarını söyledi...
Romanya'nın en büyük derdi ise sakatlıklar... Ciprian Marica ve Daniel Niculae'nin
sakatlanması Faroe Adaları karşılaşması öncesi teknik direktör Victor Piturca'yı sıkıntıya soktu.Günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haberler: