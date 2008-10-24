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Spor

Newcastle'a Kuveytli talip!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı Kuveytli bir milyarderin satın almak üzere olduğu bildirildi.

24 Ekim 2008 03:00


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı Kuveytli bir milyarderin satın almak üzere olduğu bildirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Kuveytli milyarder işadamı Nasser Al-Kharafi'nin Perşembe gecesi Newcastle Kulübü Başkanı Mike Ashley ve diğer yöneticilerle uzun süren bir görüşme yaptığı ve 300 milyon pound üzerinden (yaklaşık 795 milyon YTL) pazarlık yaptığı ifade edildi.

Al-Kharafi'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise kulübü Abu Dabi kaynaklı bir şirketin satın alacağı ancak arkasında Al-Kharafi'nin olacağı öğrenildi. Newcastle United Kulübü'yle geçtiğimiz aylarda ilişki kurmaya başlayan Al-Kharafi dünyanın en zengin işadamları listesinde 48. sırada bulunuyor.

Bu arada bir kulüp sözcüsü İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Al-Kharafi ve ailesinin Newcastle'ın finanssal dokümanlarını incelemeye başladığını doğruladı.

Newcastle United'ın son dönemde aldığı başarısız sonuçlar ve taraftarların protestosu üzerine başkan Mike Ashley kulübü satılığa çıkardığını açıklamıştı.

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