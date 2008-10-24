Newcastle'a Kuveytli talip!



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı Kuveytli bir milyarderin satın almak üzere olduğu bildirildi.



İngiliz basınında çıkan haberlerde, Kuveytli milyarder işadamı Nasser Al-Kharafi'nin Perşembe gecesi Newcastle Kulübü Başkanı Mike Ashley ve diğer yöneticilerle uzun süren bir görüşme yaptığı ve 300 milyon pound üzerinden (yaklaşık 795 milyon YTL) pazarlık yaptığı ifade edildi.



Al-Kharafi'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise kulübü Abu Dabi kaynaklı bir şirketin satın alacağı ancak arkasında Al-Kharafi'nin olacağı öğrenildi. Newcastle United Kulübü'yle geçtiğimiz aylarda ilişki kurmaya başlayan Al-Kharafi dünyanın en zengin işadamları listesinde 48. sırada bulunuyor.



Bu arada bir kulüp sözcüsü İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Al-Kharafi ve ailesinin Newcastle'ın finanssal dokümanlarını incelemeye başladığını doğruladı.



Newcastle United'ın son dönemde aldığı başarısız sonuçlar ve taraftarların protestosu üzerine başkan Mike Ashley kulübü satılığa çıkardığını açıklamıştı.



