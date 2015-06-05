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Dünya

Newcastle United'ın yıldız oyuncusu, sevgilisine haber vermeden evlendi!

30 yaşındaki Cisse, iki yıldan uzun süredir 24 yaşındaki model Rachelle Graham ile birlikteydi

05 Haziran 2015 11:25

Newcastle United'ın yıldız futbolcusu Papiss Cisse, İngiltere'deki sevgilisine haber vermeden Paris'te başka biriyle gizlice evlendi.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, manşetten verdiği haberde, Premier Lig futbolcusu Papiss Cisse'nin İngiltere'deki model sevgilisi Rachelle Graham'a, Paris'e tatile gittiğini söyleyerek, burada Senegalli voleybolcu Diallo Awa ile evlendiğini yazdı.

30 yaşındaki Cisse, iki yıldan uzun süredir 24 yaşındaki model Rachelle Graham ile birlikteydi. Rachelle Graham'ın, Cisse'nin evliliğini ise internetten öğrendiği ifade edildi.

 

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