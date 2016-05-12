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Spor

Newcastle United ve Norwich City küme düştü

İngiltere Premier Lig'de Sunderland Everton'ı yenmesiyle kümede kalmayı başardı

12 Mayıs 2016 03:19

İngiltere Premier Lig'de yapılan maçta Everton'ı 3-0 mağlup eden Sunderland ligde kalmayı garantilerken, Newcastle United ve Norwich City küme düştü.

Ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan ve rakibiyle sahasında oynadığı son 10 lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Sunderland, Van Aanholt'un golüyle 38. dakikada öne geçti. Kone'nin 42 ve 55. dakikalarda attığı gollerle Everton'ı 3-0 yenen Sunderland, bitime bir hafta kala puanını 38'e çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi.

Watford karşısında 4-2'lik skorla üç puana uzanan Norwich City'ye bu galibiyet yetmedi. Sunderland'in 4 puan gerisinde kalan Rafael Benitez yönetimindeki Newcastle United ve Norwich City, Aston Villa'nın ardından küme düşen diğer ekipler oldu.

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