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Spor

Newcastle United Cenk'e geliyor

Akhisar ve Porto maçlarında izleyecekler İstanbul (DHA) Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için İngiltere'nin Newcastle United Kulübü'nün tekrar düğmeye bastığı ortaya çıktı

16 Kasım 2017 13:31

Akhisar ve Porto maçlarında izleyecekler

İstanbul (DHA)
Beşiktaş\'ın golcüsü Cenk Tosun için İngiltere\'nin Newcastle United Kulübü\'nün tekrar düğmeye bastığı ortaya çıktı.
İngiliz kulübünün menajeri Benitez\'in transferin devre arasında bitmesini istediği belirtilirken, golcü oyuncu 2 maç üst üste yakın takibe alınacak.
Beşiktaş\'ın Akhisar ve Şampiyonlar Ligi\'nde Porto ile oynayacağı maçları izleyecek olan İngiliz kulübünün temsilcileri daha sonra da resmi tekliflerini yapacaklar.
Edinilen bilgilere göre Newcastle, Cenk\'in bonservisi için 15 milyon euro teklif edecek. 
Beşiktaş Yönetimi\'nin ise devre arasında transfere sıcak bakmadığı ancak oyuncu çok isterse 20 milyon eurodan aşağı verilmemesi halinde Cenk\'in gidişini onaylayacağı belirtildi.
Cenk\'in de Premier Lig\'de yer almak istediği ve Newcastle United\'a gitmek istediği ifade edilirken; yöneticilere \"Eğer siz izin verirseniz kulübümün de menfaatine olursa İngiltere\'de oynamak isterim\" dediği öğrenildi.
Yönetim Cenk\'i satması halinde sözleşmeye \"Türkiye\'ye dönerse sadece Beşiktaş\'ta oynayabilir\" şeklinde bir madde de koydurmayı planlıyor. 

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