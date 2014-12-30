Newcastle United Bilic'i gözüne kestirdi

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile menajer Alan Pardew'ün yolları ayrılıyor. İngiliz basını, Newcastle yönetiminin yeni menajer adayları arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in de bulunduğunu yazdı.

4 yıldır Newcastle United'ı çalıştıran Alan Pardew, sezonun geri kalan bölümünde futbolculuk kariyerinde yıldızının parladığı Crystal Palace'ı çalıştıracak. Son 13 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Palace, menajer Neil Warnock’un görevi son vermişti. Newcastle Yönetimi'nin Pardew'ün yerine kimi getireceği merakla bekleniyor.

İngiliz basınına göre, adaylar arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic de var. Bugünlerde yorumculuk yapan eski forvet oyuncusu Stan Collymor da, Newcastle için en iyi tercihin Bilic olacağı görüşünde.

Bununla birlikte menajerlik görevi için favori olarak Hull City'i çalıştıran Steve Bruce gösteriliyor. Bruce'un yanısıra Tony Pulis, Tim Sherwood, Frank de Boer ve oyuncu menajer sıfatıyla Fabricio Coloccini’nin yeni Newcastle menajeri olabileceği söyleniyor.