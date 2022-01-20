Newcastle United, Balotelli'yi istiyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dünyanın en zengin kulübü olarak gösterilen Newcastle United'ın Mario Balotelli'yi istediğini açıkladı.

Premier Lig'de küme düşmemeye çalışan Newcastle United ara transfer dönemine hızlı girdi. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'den Kieran Trippier ve Burnley'den Chris Wood'u kadrosuna kattı.

İngiliz basınına göre Newcastle United'ın yeni sahipleri ara transfer dönemi için 100 milyon euro bütçe ayırdı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İngiliz kulübünün Mario Balotelli ile ilgilendiğini ancak resmi teklifte bulunmadıklarını yazdı.

Radyospor'a konuşan Sancak, "Balotelli'ye dün bir Arap takımından teklif geldi. Reddettik, 'vermeyi düşünmüyoruz' dedik. Newcastle United, Balotelli'yi transfer etmeyi düşünüyormuş; ama şu ana kadar bize teklif vermediler. Sözleşmesinde çıkış maddesi var zaten. Rakamı söylemeyim." dedi.

"Balotelli, Adana Demirspor'u benimsedi"

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'la güçlü bağlar kurduğunu söyleyen Murat Sancak, "Balotelli, 'Ben Demirspor'u bırakıp gitmem, bir gün başkan bana -git derse- para kazandırmadan gitmem' diyor. Adana Demirspor'u ne kadar benimsediğini anlayın artık. Sözleşmesindeki maddede yazan rakamı verseler bile, Balotelli 'gitmem' derse, kimse onu alamaz. Menajeri Mino Raiola ise sözleşmesindeki satın alma rakamının iki katını getirirse gelen paranın yarısını alır. Ona da böyle bir sözümüz var." diye konuştu.

Sezon başında İtalya Serie B ekibi Monza'dan bedelsiz kadroya katılan Balotelli, Adana Demirspor'da 20 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli yıldız 8 gol atarken, 4 asist yaptı.