Newcastle satış listesinde!



Menajer Kevin Keegan'ın takımdan ayrılmasının ardından, taraftarla arası açılan Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley, kulübü satacağını açıkladı. Taraftar tepkisinden çekindiği için hafta sonu oynanan Hull City maçına gitmeyen Ashley, "Ben gerekli mesajı aldım; taraftarın isteğini yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.



Koyu bir Newcastle United taraftarı iken geçen yılın temmuz ayında kulübü satın alan Mike Ashley, Premier Lig’e yatırım yapan yabancı milyonerlerden farklı bir profile sahipti. Maçları taraftarla birlikte tribünde formasıyla seyretmeyi tercih eden Ashley, bu hareketiyle taraftarın da sempatisini kazanmayı başarmıştı.



Geçen sezonun ortasında menajer Sam Allrdyce'ın yerine taraftarın da sesini dinleyerek Kevin Keegan'ı getiren Ashley'in sonunu da, 8 ay sonra Keegan'la yolların ayrılması hazırladı.



Yönetim şeklini ve transfer politikasını beğenmeyen taraftar, Ashley'in kulübü bırakması için protesto gösterileri düzenledi. Taraftar tepkisinden çekindiği için Newcastle'ın 2-1 yenildiği Hull maçına gitmeyen Mike Ashley, gerekli mesajı aldığını ve kulübü satışa çıkardığını açıkladı.



Duygu yüklü cümlelerle dolu bir basın açıklaması yapan Ashley, "Kendi cebimden toplam 234 milyon sterlin harcadım. Bu kulübü kar etmek için satın almadım, futbolu sevdiğim için aldım. Hayatımda ilk defa bir maça gidemedim çünkü gitmememiz tavsiye edildi. Eğer çocuklarımla tribünde maç seyredemeyeceksem bu işin benim için bir anlamı yok" dedi.



Keegan’la yaşadığı en önemli anlaşmazlık konusu olan transfer politikasına da değinen Ashley, "Biz Shevchenkoları, Robinhoları ya da Berbatovları alamayız. Newcastle'ın bütçesi bellidir. Kulübün ayakta kalabilmesi için genç ve gelecek vaad eden futbolcuları kadroya katması gerekir. Newcastle'ın politikası böyle olmalıdır" dedi.



Mike Ashley, satışın yok pahasına gerçekleşmeyeceğini, çünkü geride kalan 1 yılda bütçeyi önemli ölçüde dengelediğini vurguladı. Ashley, "Ben gerekli mesajı aldım. Bu kulübün ana unsuru olan taraftarına karşı duracak değilim. Ancak bu satış bugünden yarına gerçekleşemez. Bu süre zarfı içinde taraftardan oyunculara destek olmalarını istiyorum" dedi.

