Newcastle satılığa çıktı



Newcastle United'ın sahibi, taraftarın sesini yükseltmesinin ardından kulübü satmaya karar verdi. Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley, zor günler geçiren kulübü satılığa çıkardığını duyurdu.



Newcastle'da yerel kahraman olan ve kendisine 'Mesih' lakabı takılan Kevin Keegan'ın istifasında, taraftarın sorumlu gördüğü milyarder Mike Ashley siyah-beyazlı renklere gönül verenler tarafından bir nefret sembolü ilan edilmişti.



Dün Newcaste sokaklarında binlerce taraftar, Hull City karşılaşmasından önce Mike Ashley'i ve idar menajeri Dennis Wise'ı protesto etmişti. Newcastle United'ın Hull'a 2-1 yenilmesinin ardından protestolar devam etti.





Ashley, bugün Newcastle'ın resmi sitesinde "Kulübü satılığıa çıkarıyorum. Umarım böylece taraftarlar istediğini elde etmiş olur ve kulübün yeni sahibi taraftarları memnun edecek kadar para harcayabilir" diyerek başladığı açıklamasına şu şekilde devam etti:



"Çocuklarımla beraber maçlara gidip taraftarlarla beraber oturmayı gerçekten çok seviyordum. Ama artık tribünde saldırıya uğrayacağım korkusuyla maçlara gidemiyorum. Herkes benim Kevin Keegan'ın istifasında soruml olduğumu düşünüyor. Ama öyle değil. Kevin'la biz uyum içinde çalışıyorduk. O kulübün efsanelerinden birisi. Ancak yönetimle Kevin arasında bir anlaşmazlık baş gösterdi ve devreye avukatlar girdi. Ben siz taraftarları dinledim. Ve gitmemi istiyorsunuz. Ben de bunu yerine getireceğim. Ama bu bir gecede olacak bir iş değil. Eğer kulübü satın alacak birisi çıkmazsa da gerçekleşmeyecek."

