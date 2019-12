New York'un umudu iki Türk

T24 - İTÜ mezunu iki Türk’ün projesi, yükselen deniz seviyesi yüzünden gelecekte batma tehlikesi yaşaması muhtemel kent için umut oldu.



-Küresel ısınma yüzünden buzulların erimesiyle deniz seviyesindeki önlenemez yükseliş, hava ve su kirliliği, çölleşme ve aşırı nüfus artışı, yakın gelecekte birçok kenti yaşanılamaz hale getirecek.



- Bilim adamları, yüzyılın sonunda deniz seviyesinin neredeyse 1 metre yükselebileceğini öngörmüştü. Bu yüzden kaç kişinin yerinden olacağı henüz meçhul. Acil önlem alması gereken kentler arasında New York da var.



- İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu iki Türk’ün, Mustafa Bulgur ve Sinan Güney’in ortak projesi, kentin kurtuluşu için şimdilik tek elle tutulur çalışma.



- Saygın bilim dergisi ‘Popular Science’, yaklaşan felakete karşı yeni kent tasarımlarını ‘Sınırdaki Yaşam’ başlığıyla kapak yaptı. Derginin ‘New York’un Kurtuluşu’ diye anonsladığı proje, mevcut gökdelenler arasına kablolar gerilmesini ve bu kabloların arasına 600 bin prefabrik ev yerleştirilmesini öngörüyor. Bu yeni yerleşimde 2.5 milyon kişinin barınabileceği düşünülüyor.





New York’taki evler hafif titanyumdan



75 metrekareden büyük olmayacak. Hafif titanyum plakalardan üretilecek evler, birbirlerine karbon nano-tüplerle bağlanacak. Her ünitenin bir tarım birimi olacak. Silikon ağla bir arada tutulan bir toprak kolonda, meyve ve sebze üretilebilecek. Aynı zamanda ev bu sayede izole olacak. Kuzey ve güney cepheler renk değiştiren plastik camla kaplanacak, ışık ve ısının gücüne göre cepheler renk değiştirecek. Diğer cepheler, ışığa maruz kaldığında elektrik üreten panellerle kaplanacak.