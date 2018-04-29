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BBC Türkçe

New York'un Manhattan bölgesinde silah sesleri: 'En az 5 yaralı'

Kentin en turistik bölgelerinden birinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis olaya müdahale etti. PIX 11 haber kanalı, silahlı olayın ihbar edildiği sıralarda, bölgede bulunan bazı kişilerin araçla yaralandığını aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

New York'un aşağı Manhattan bölgesinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis olaya müdahale etti.

PIX 11 haber kanalı, silahlı olayın ihbar edildiği sıralarda, bölgede bulunan bazı kişilerin araçla yaralandığını aktardı. Kanal, yaralı sayısını 5 olarak duyurdu.

ABC kanalına konuşan bir kişi, beyaz bir kamyonetin bisiklet yoluna son hız girerek burada insanlara çarptığını ifade etti. Aynı kişi 10 el silah sesi duyduğunu da söyledi.

Emniyet birimleri ise resmi iletişim kanalları aracılığıyla bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları bir kaza sonrası araçlardan birinden çıkan kişinin 2 silah taşıdığını ve sonrasında silah sesleri duyduklarını aktardı.

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