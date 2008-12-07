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Dünya

New York'un gücü zayıflıyor

Küresel ekonomik kriz, Wall Street'in de yer aldığı New York'un, dünyanın finans merkezi olma niteliğini zayıflattı.

07 Aralık 2008 02:00

Küresel ekonomik kriz, New York Menkul Kıymetler Borsası Wall Street'in de yer aldığı New York'un, dünyanın finans merkezi olma niteliğini zayıflattı.

Özellikle, yatırım bankası Lehman Brothers'ın, ABD bankacılık tarihindeki en büyük iflas olarak gerçekleşmesi, dünyanın en önemli finans kuruluşlarının merkezinin bulunduğu New York'un küresel finans merkezi sıfatına oldukça zarar verdi. Uzmanlar, geçen yılki 10,3 trilyon dolarlık yıllık işlem hacmiyle, halen dünyanın en büyük borsası Wall Street'in bulunduğu New York'un, son krizde zedelenen itibarını yeniden kazanmasının belirli bir süre alacağına dikkat
çekiyorlar. Küresel finans merkezi olma yolunda, New York'un en yakın takipçisi
konumunda ise Londra bulunuyor.

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