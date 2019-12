New York'un bombacı sanığı mahkemeye verildi

T24

New York’un Times Square meydanındaki bombalama girişiminin sanığı hakkında, terörizm ve kitle imha silahı kullanma suçundan dava açıldı.Önceki gece New York’tan Dubai’ye gitmek üzere bindiği uçakta gözaltına alınan Pakistan asıllı Amerikan vatandaşı Faysal Şahzad hakkında beş ayrı suçtan dava açıldı. Sanık dün çıkartıldığı mahkemede, Pakistan’da patlayıcı eğitimi aldığını itiraf etti.Amerika Adalet Bakanı New York’taki bombalı saldırı girişimiyle ilgili olarak yakalanan Faysal Şahzad’ın suçunu itiraf ettiğini açıkladı.Bakan düzenlediği basın toplantısında, saldırı girişimini “Amerikalıları öldürmeyi amaçlayan terörist bir komplo” olarak tanımladı.Adli makamların verdiği bilgiye göre, 30 yaşındaki Faysal Şahzad, tek başına hareket ettiğini söyledi. Ancak girişime başkalarının da katılmış olma ihtimali araştırılıyor.Pakistan makamları olayla ilgili bir kişinin Karaçi’de gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Eric Holder bu bilgiyi doğrulamaktan kaçındı.Times Square olayındaki en önemli kanıt, meydanda bulunan içi patlayıcı dolu araç oldu. New York’a komşu Connecticut eyaletinde yaşayan Şahzad’ın Nissan Pathfinder marka jipi nakit para ödeyerek satın aldığı belirlendi.Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkilileri Şahzad’ın Connecticut eyaletinin Bridgeport kentindeki evinde arama yaptı. Faysal Şahzad’ın Pakistan’a yaptığı seyahatten yeni döndüğü bildirildi.Pakistan’da faaliyet gösteren Taleban, saldırı girişiminin sorumluluğunu üstlendi ancak New York Polisi Taleban’ın olayla bağlantısını doğrulayan bir kanıt bulamadıklarını bildirdi.