-NEW YORK'U "EŞCİNSEL DÜĞÜN" TELAŞI SARDI NEW YORK (A.A) - 19.07.2011 - ABD'nin New York eyaletinde, eşcinsel evliliği yasallaştıran kanunun yürürlüğe girmesine günler kala, düğün organizasyonu yapan işletmeler daha fazla müşteri çekebilmek için çeşitli promosyonlar başlattı. New York'ta eşcinsel evliliğe izin veren kanunun kabul edilmesinin ardından büyük beklenti içine giren düğün sektörü, yasanın yürürlüğe girmesine günler kala adeta müşteri kapma yarışına girişti. Yasanın yürürlüğe gireceği 24 Temmuz tarihinden itibaren New York genelinde çok sayıda eşcinsel düğünün yapılmasını bekleyen işletmeler, daha fazla müşteri çekebilmek için yüzde 50'lere ulaşan promosyonları devreye soktu. Söz konusu promosyonlardan yararlanacak çiftler binlerce dolar tasarruf edebilecekler. New York'ta evlenmek isteyen eşcinsel çiftler, işletmelerce öngörülen şartları sağlamaları halinde, fotoğraf ve video çekimlerini yaklaşık yüzde 50, çiçek düzenlemelerini ve salon süslemelerini yüzde 10 oranında daha ucuza yaptırabilecekler. Ayrıca eşcinsel çiftler düğün salonu ve balayı odası gibi harcamalarında yaklaşık yüzde 20 oranında tasarruf yapacaklar. Promosyonların, New York'ta evlenmeyi planlayan eşcinsel çiftler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor. New York'ta eşcinsel evliliği yasallaştıran kanun Eyalet Senatosu tarafından 24 Haziran tarihinde kabul edilmiş, aynı gece Vali Andrew Cuomo tarafından imzalanmış ve New York, eşcinsel evliliği yasallaştıran en büyük ABD eyaleti olmuştu. Eşcinsel evliliğe New York'un dışında ABD'nin Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde izin veriliyor.