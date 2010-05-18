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Dünya

New York'taki Türk Yürüyüşü iptal edildi

Bu yıl 23 Mayıs'ta yapılması planlanan 29'uncu Türk Günü Yürüyüşü, New York polisinin gerekli izni vermemesi üzerine iptal edildi

18 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD'de Türk varlığının en güçlü sesi olarak kabul edilen, 1981 yılında Ermeni terör örgütü ASALA'yı protesto etmek için başlatılan ve daha sonra festivale dönüşen Türk Günü Yürüyüşü'nün iptali için aynı gün yapılacak, 46'ncı İsrail Milli Günü gerekçe gösterildi.


Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından her yıl mayıs ayının 3'üncü cumartesi günü yapılan yürüyüş, Türk Milli Futbol Takımı'nın 22 Mayıs'ta oynayacağı Çek Cumhuriyeti maçı nedeniyle pazar gününe alındı.


TADF Başkanı Kaya Boztepe, yürüyüş iznini önce 22 Mayıs Cumartesi gününe aldıklarını ancak bu yıl Futbol Milli Takımı'nın ABD'ye geleceği haberleri Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, "Kendileri 'Türk Günü' festivallerimize katılma taleplerimizi memnuniyetle kabul etti. ABD'ye döndüğümüzde Futbol Milli Takımı'mının oynayacağı maçların da cumartesi günleri olması sebebiyle halkımızla Milli Takımımızı desteklemek hem de Yürüyüş ve Festivalimizde onlarla beraber olabilmek için Festival tarihimizi 23 Mayıs pazar gününe aldık" dedi.


Boztepe, İsrail Günü Yürüyüşü ile diğer sokak festivallerinin 23 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle New York Emniyet Teşkilatı ve Parklar Müdürlüğü'nün Türk Günü Yürüyüşü tarihinin değiştirilmesini istediğini anlattı.


TADF Başkanı Kaya Boztepe, "Yetkililer günü değiştirmemizi mümkün değilse, en azından festival ve yürüyüşümüzü sadece bu seneye mahsus olmak üzere Brooklyn, Queens gibi başka ilçeye almamızı önerdi. Manhattan dışına çıkmak istemediğimizden ısrarla bütün siyasi ve etkili mevkilerde olan dostlarımızın da aracılığı ile büyük bir mücadele yaptık" dedi.


Boztepe, 47'nci Sokak, 1 ve 2'nci Caddeler arasında, Birleşmiş Milletler Dag Hammerjskold Meydanı için izinlerimizi alındığını dile getirdi. Kaya Boztepe, sadece bu yıla özgü yürüyüş yerine büyük festival şeklinde kutlamalar yapmanın tamamen kendi tercihleri olduğunu söyledi.

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