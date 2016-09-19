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BBC Türkçe

New York'taki saldırının zanlısı yakalandı

ABD polisi, New York'ta Cumartesi gecesi düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak Afganistan asıllı ABD vatandaşı Ahmad Khan Rahami'nin arandığını duyurdu

19 Eylül 2016 18:16

ABD polisi, New York kentinde Cumartesi gecesi düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak Afganistan asıllı ABD vatandaşı Ahmad Khan Rahami yakalandı.

New York polisi (NYPD) saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 28 yaşındaki Rahami'nin fotoğrafını yayınladı.

Yaralanmaların çoğu kırılan camlar ve enkaz nedeniyle vücutta oluşan kesikler ve yaralardan kaynaklandı.

ABD medyası Chelsea semtindeki saldırıda, şarapnel parçalarıyla dolu bir düdüklü tencerenin patlayıcı olarak kullanıldığını duyurmuştu.

Polis patlamanın hemen ardından, Chelsea'deki ikinci bir noktada kablolara ve cep telefonuna bağlı bir düdüklü tencere bulmuştu.

Chelsea, Manhattan'ın barları ve restoranlarıyla ünlü en kalabalık semtlerinden biri.

Patlamanın ardından New York'ta, toplu taşım noktalarına da 1000 takviye güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

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