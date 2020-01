New York'taki Onur Yürüyüşü'ne Hillary Clinton ve din adamları da katıldı

T24 / New York

New York’ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen Onur Yürüyüşü, ABD başkan adaylarından Hillary Clinton, New York Valisi Andrew Cuomo, New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio ve çok sayıda ünlünün katılımıyla gerçekleşti. Florida’da gerçekleştirilen saldırı sonucu 49 LGBTİ bireyin hayatını kaybettiği Pulse Bar'ın sahibi, müdürü ve saldırı esnasında orada bulunan bazı vatandaşlar da yürüyüşe katıldı.

36'ncı sokaktan başlayıp, Greenwich semtinde sona eren yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen kutlamarda bizzat yürüyüşe iştirak eden Coca-cola, Walmart, Macy’s gibi bir çok marka bedava ürün dağıtarak destekte bulundu. Öğlen saatlerinde başlayan yürüyüş hava kararana kadar devam etti. Bunun yanında, kurulan festival alanında birçok etkinlik düzenlendi. Aksam saatlerinde de LGBTİ üyeleri ve onları desteklemek için orada bulunan vatandaşlar Hudson nehri kenarındaki Pier 26’da (İskele 26) bir araya gelerek dans etti.

Clinton’dan "yürümeye devam" çağrısı

Onur Yürüyüşü’nün bir kısmına katılan Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton, Twitter profil resmini gökkuşağı renkleriyle değiştirdi. Clinton attığı tivitte, “Bir yıl önce sevgi, en yüksek mahkememizde zafere ulaştı. Ancak LGBTİ Amerikalılar hâlâ bir çok bariyerle yüz yüze kalıyor. Hadi -bariyerler kalkana kadar- yürümeye devam edelim.” ifadelerine yer verdi.

Devlet kurumları,

şirketler ve kiliseler de yürüyüşe katıldı

New York Polisi (NYPD), New York İtfaiye Departmanı (NYFD), FBI ve daha bir çok devlet kurumunun yanı sıra ünlü markalar ve bazı kiliseler de LGBTİ toplumuna destek olmak için yürüyüşe katıldı. Polis araçları ve üniformalarıyla geçite iştirak eden NYPD aynı zamanda bando takımıyla da izleyicileri coşturdu. FYFD de itfaiye araçlarıyla konvoya katıldı. Bazı kiliselerinde destek pankartlarıyla yürüyüşün içinde olması dikkat çekti.

Amerika’nın en büyüğü

New York Onur Yürüyüşü ABD’de yapılan yürüyüşler arasında en çok katılımın olduğu ve en kapsamlı organizasyona sahip bir yürüyüş olarak biliniyor. Onur Yürüyüşü ilk olarak, 1969 yılında polisin, yasak olduğu halde eşcinsellere içki sattığı bahanesiyle Stonewall Inn isimli bara baskın düzenlemesinin ardından başlamıştı. Stonewall Inn geçtiğimiz cuma günü Başkan Barak Obama tarafından LGBTİ toplumuna atfen ulusal anıt ilan edildi.