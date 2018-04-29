New York'taki davada ifade veren Hüseyin Korkmaz kimdir?

New York'ta İran yaptırımlarının yasa dışı yollarla delindiği yönündeki iddialarla ilgili görülen davanın bugünkü duruşmasında , eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak ifade verdi.

Savcılık, iddianamede yer alan ve duruşmada sunulacak kanıtlarla ilgili mahkemeye verdiği belgede, Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen belge ve telefon dinlemelerini de mahkemeye sunacağı kanıtlar arasında olduğunu söylemişti.

Savcılık, telefon dinlemelerinin ve ilgili belgelerin nasıl elde edildiğine dair "bir ya da birden fazla tanığı" kürsüye çıkaracağını bildirmişti. Mahkemede tanıklık yapabilecek ya da adı geçebilecek kişiler listesinde 17-25 Aralık 2013 soruşturmalarında yer alan ancak daha sonra görevden ihraç edilen bazı polislerin ve savcıların isimleri de yer almıştı.

Korkmaz da bu listede yer alan isimlerden biri. Böylece, Korkmaz, savcılığın 17-25 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de yapılan soruşturmalarda elde edilen ve ABD'deki davada kanıt olarak dava dosyasına giren belge ve telefon dinlemelerle ilgili ilk tanığı oldu. Savcılığın bu konuda başka isimleri tanık olarak kürsüye çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Korkmaz, New York'taki ifadesinde 17-25 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili açılan davanın soruşturmasını yürüttüğünü ve emri altında sekiz polisin çalıştığını söyledi.

Korkmaz, 17-25 Aralık soruşturması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'bir numara' olarak bahsettiklerini söyledi.

Korkmaz ayrıca Türkiye'den ayrıldığını ve artık ABD'de yaşadığını da aktardı.

Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı.

Eski komiser yardımcısı, 17 aylık tutukluğun ardından Şubat 2016'da serbest bırakılmıştı. Korkmaz ayrıca polislikten de ihraç edilmişti.

Korkmaz, o dönemde katıldığı duruşmada, tahliye talep ederken yaptığı konuşmada, "17/25 Aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum? 17/25 Aralık dosyasında görev almadığım için disiplin cezasına gerek olmadığım kararını Efkan Ala imzaladı. 17/25 Aralık dosyasında değil işlem yapmak, o dosyadan haberim bile yoktu. Başka büroda çalışıyordum. Nasıl suç işledim ben?" diye konuşmuştu.

17 Aralık soruşturması sırasında hem polis fezlekesini hem de savcı Celal Kara'ya gönderilen raporu yazdığı öne sürülen Korkmaz'a o dönem görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltilmişti.