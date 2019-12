-NEW YORK'TA YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ NEW YORK (A.A) - 26.12.2010 - New York'ta bugün başlayan kar yağışıyla birlikte yetkililer şiddetli tipi uyarısında bulundu, havaalanlarında ise yüzlerce uçuş iptal edildi. New York'ta bugün öğlen başlayan karın şiddetini artırarak tipiye dönmesi beklenirken New York'un JFK ve La Guardia havaalanlarıyla, New Jersey'in Newark havaalanlarında yüzlerce uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Havaalanı yetkilileri tipinin artmasıyla birlikte daha fazla uçuşun iptal edileceğini bildirdiler. New York'ta yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle şehirdeki kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaşacağı ve şiddetli tipi yüzünden görüşün sıfıra ineceği bildiriliyor. Kentte tipi, trafiği de kötü yönde etkilerken Noel tatili nedeniyle okulların bu hafta kapalı olması trafikte bir nebze de olsa rahatlama yaratacağa benziyor.