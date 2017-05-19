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Dünya
Deutsche Welle

New York’ta yayalara çarpan sürücüde uyuşturucu şüphesi

New York’un ünlü Times Meydanı’nda bir kişinin ölümü ve en az 22 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya sebebiyet veren sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin ediliyor.

19 Mayıs 2017 11:19

ABD'nin New York kentinde bordo renkli bir araçla yayaların arasına dalan sürücü, bir kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişti. Manhattan 45'inci Cadde'de meydana gelen olayda araç bir direğe çarparak durabildi.

Polis olay sonrası sürücüyü gözaltına aldı. New York'un Bronx mahallesinde yaşayan Richard Rojas (26) olduğu açıklanan sürücünün, 2008 ve 2015 yıllarında iki kez içkili halde araç kullanmaktan ve bu ay da bir kişiyi bıçakla tehdit etmekten gözaltına alındığı belirtildi.

Alkol çıkmadı

Reuters haber ajansına konuşan New York Polisi'nden bir yetkili, Rojas'ın olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğunun tahmin edildiğini ancak alkol testlerinden elde edilen ilk sonuçların negatif olduğunu belirtti. ABC News da polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rojas'ın sentetik marihuana etkisi altında olduğundan şüphelenildiğine yer verdi.

Reuters'e konuşan polis kaynağının verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan Rojas, Manhattan Aşağı Doğu Yakası'ndaki bir polis karakolundan Bellevue Hastanesi'ne götürüldü.

Akıllara terör şüphesi gelmişti

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio dün olayın terör saldırısı olduğuna dair bir belirti bulunmadığını söylemişti. Olayla ilgili ilk haberler akla İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve İsveç'te meydana gelen terör saldırılarını getirmişti.

Olayda ölen genç kadının Michigan'dan ailesiyle tatile gelen 18 yaşındaki Alyssa Elsman olduğu açıklandı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters,EC/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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