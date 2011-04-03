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Dünya

NEW YORK'TA YASTIK SAVAŞI NEW YORK (A.A.)

03 Nisan 2011 10:38

-NEW YORK'TA YASTIK SAVAŞI NEW YORK (A.A.) - 03.04.2011 - ABD'nin New York kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ''yastık savaşı'', Union Meydanı'nda yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı. Polisin meydan çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı ''savaş'', yapılan geri sayımın ardından belirlenen saatte başladı ve birbirlerine yastıklarla vurmaya başlayan yüzlerce New Yorklu, meydanda renkli görüntüler oluşturdu. New Yorklulardan bazıları yastıkların dışında, kasklar, özel hazırlanmış eldivenler, film kahramanları gibi farklı kostümlerle Union Meydanı'na geldi. Yaklaşık 2 saat süren yastık savaşında, etraf yastıklardan boşalan kuş tüyleriyle dolarken, polisin belirlediği alana sığmayanlar ise çevredeki sokaklarda savaşını sürdürdü. Kentte stres atmak amacıyla 2000'li yılların başında ilk kez düzenlenen ve kısa sürede dünyanın pek çok büyük kentinde organize edilmeye başlayan yastık savaşı, 2008 yılında ekonomik krizin başladığı yer kabul edilen Wall Street'teki New York Borsası önünde düzenlenmişti.

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