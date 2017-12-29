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Dünya

New York’ta yangın: En az 12 kişi öldü

Nafiz Albayrak / New York, 29 Aralık (DHA) - ABD’nin New York kentinde bir apartman kompleksinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 4’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı

29 Aralık 2017 11:19

Nafiz Albayrak / New York, 29 Aralık (DHA) - ABD’nin New York kentinde bir apartman kompleksinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 4’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun \"New York’ta yaşanan en kötü yangın trajedisi\" olarak nitelediği yangına 160’tan fazla itfaiye görevlisi müdahale etti.
Bronx semtinde beş katlı binada meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin arasında bebeklerin de bulunduğu, kurbanların yaş aralığının 1 ile 50 arasında değiştiği belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin şimdilik bir açıklama yapılmadı.

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