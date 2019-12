-NEW YORK'TA ÜÇLÜ GÖRÜŞME NEW YORK (A.A) - 22.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun New York'ta Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Jandrokoviç ile üçlü görüşmesinin ardından ortak açıklama yapıldı. Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları tarafından yapılan yazılı ortak açıklamada, 3 bakanın bugün 65. dönem BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle 4. kez biraraya geldikleri, Bosna Hersek ile tüm bölgedeki durumu görüştükleri, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine, kurucu halklarının eşitliğine ve tüm vatandaşlarına saygı duydukları belirtildi. Bosna Hersek'te bu yıl yapılacak genel seçimlerin öneminin altı çizilen açıklamada, bakanların, seçimlerin, ülkedeki durumu daha da istikrarlı hale getirmesini umdukları kaydedildi. Bakanların görüşmede Bosna Hersek'teki seçimler sonrasında 3 ülke arasında siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliğini ele aldıkları ve bölgenin NATO ve AB ile bütünleşmesinin önemini yineledikleri ifade edildi. -ALINAN KARARLAR- Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan arasındaki karşılıklı işbirliğine yönelik somut adımlar kapsamında ise bakanların, "pratik işbirliğini teşvik etme amacıyla siyasi direktörler düzeyinde bir toplantı yapma, Zagrep'te İş Forumu düzenleme ve Mostar kentinde Belediye Binasının onarımı ve Müzik Okulunun yeniden açılmasına yönelik pilot projeyi başlatma" kararı aldıkları bildirildi. Bu arada, Bakan Davutoğlu, Türkevi'nde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nickolay Evtimov Mladenoz ile de ayrı bir görüşme yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmenin başında sadece görüntü alınmasına izin verildi.