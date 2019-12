-NEW YORK'TA TÜRK ŞAİRLERDEN ŞİİR OKUDULAR NEW YORK (A.A) - 10.10.2010 - Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter ve Türkiye'nin ilk kültür bakanı, edebiyatçı Talat Halman, New York'ta Türk şairlerinden aşk şiirleri okudu. Merkezi New York'ta bulunan Amerika Türk Kadınlar Birliği tarafından Atatürk Okulu yararına düzenlenen, Talat Halman'ın yazdığı "Türk'ün Aşkı" adlı programda Kenter ve Halman, altıncı yüzyıldan günümüze romantik aşk şiirleriyle "The Kaye Playhouse"da sanatseverlerle buluştu. Kenter ve Halman, Mevlana ve Yunus Emre'den Nazım Hikmet ve Orhan Veli'ye, Fuzuli ve Karacaoğlan'dan Yahya Kemal ve Attila İlhan'a kadar pek çok şairden seçme şiirler okudu. Talat Halman, program sırasında yaptığı konuşmada, Yıldız Kenter'in 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ömür boyu gösterdiği başarı nedeniyle "Yıldırım Önal Anı Ödülü"ne layık görüldüğü haberini aldıklarını, Kenter'in New York'ta ve Washington'da 13 Ekimde sunacağı bu program nedeniyle ödülünü kendisinin alamadığını söyledi. İzleyenlerin sık sık alkışladıkları Kenter ve Halman, program sırasındaki esprili konuşmaları ve okudukları romantik aşk şiirleriyle seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Nedim Katgı yönetimindeki Atatürk Korosu da şarkı ve türkülerle Kenter ve Halman'a eşlik ederek izleyenleri coşturdu. -YILDIR KENTER- Kenter, Talat Halman'ın kendisinin 50 yıllık hocası ve arkadaşı olduğunu, beraber çalıştıklarını anlatarak, "Kendisi hepimizin hocası, kendisinden hepimiz feyiz alıyoruz" diye konuştu. Türk şiirinin Türkiye'nin en övülmesi gereken özelliklerinden biri olduğunu ve Türk şiirini çok ileri bulduğunu belirten Kenter, şöyle devam etti: "Bütün sanatlarda Türkiye inanılmaz bir sıçrama yapmıştır. Einstein'ın Atatürk'e tavsiyesi üzerine Avrupa'dan bir sürü bilim adamı ve sanatçı geldi. O sanatçılar özellikle öyle bir çalışma yaptılar ki, bir baktık konservatuvarı bitirmiş, herkes Avrupa'daki meslektaşlarıyla hemen hemen aynı hizada oluverdi, bazıları bir adım ileride bile olabildi. Bu müthiş bir Türk başarısıdır, sanatta, tiyatroda, müzikte, enstrümanlarda. Ben hem şaşkınlıklar içindeyim, hem çok gurur duyuyorum. Bilim adamlarımız da öyle. Bir sıçrama oldu, ama ne yazık ki bu aralarda içinde bulunduğumuz rejim bunalımından dolayı biraz bazı şeyler sekteye uğruyor doğrusu, onu da söylemem lazım." -TALAT HALMAN- Talat Halman da çocukluğundan beri şiire aşık olduğunu, Yıldız Kenter'in şiirleri son derece güzel bir şekilde canlandırarak okuduğunu vurguladı. Halman, şöyle konuştu: "Eskiden Avrupa'da Türk gibi kuvvetli derlerdi ve korkarlardı. Şimdi Avrupa'da Türk gibi yaratıcı demeye başlıyorlar, çünkü sanatçılarımız çok güzel şeyler yapıyorlar. Gerçekten Türkiye'de şimdi dünya çapında bir kültür gelişmesi var, bununla ne kadar iftihar etsek hakkımızdır."