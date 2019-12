-NEW YORK'TA TÜRK FİLM FESTİVALİ NEW YORK (A.A) - 04.12.2010 - ABD'de düzenlenen 12. New York Türk Film Festivali, kısa film "Unutma" ve ardından gösterilen uzun metrajlı "11'e 10 Kala" adlı filmin gösterimleriyle başladı. Merkezi New York'ta bulunan "Amerikan Türk Cemiyeti" (American Turkish Society-ATS) ve "Moon and Stars Project" tarafından, "Türk Kültür Vakfı'nın (Turkish Cultural Foundation) katkısıyla düzenlenen festivaldeki filmler, bu yıl 3-5 ve 10-12 Aralık tarihlerinde School of Visual Art (SVA) film salonunda izlenecek. Yönetmen Pelin Aytemiz'in 2009 yapımı ödüllü "Unutma" adlı kısa filmi, ardından yönetmen Pelin Esmer'in yine 2009 yapımı "11'e 10 Kala" adlı pekçok ödül alan filmiyle başlayan festivalin açılışı dolayısıyla, SVA film salonunda resepsiyon düzenlendi. Gösterim öncesi açılış konuşmasını yapan ATS Direktörü Selen Uçak, 12. New York Film Festivalini "Moon and Stars Project" ile birlikte düzenlemekten büyük heyecan duyduklarını belirtti. Uçak festivalin tüm sponsorlarına ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti. "Moon and Stars Project"in Başkanı Kaan Nazlı da yaptığı konuşmada, festivalin son derece zengin içerikli olduğunu söyledi. Festivalin açılışına "İki Dil Bir Bavul" filminin yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın katıldığını kaydeden Nazlı, iki yönetmenin pazar günü ATS'de düzenlenecek "belgesel yönetmenliği" konulu bir seminer vereceklerini bildirdi. "Türk Kültür Vakfı'nın (Turkish Cultural Foundation) kendilerine cömert bağışta bulunduğunu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği ile New York kenti kültür ve sanat kurumlarının da festivale destek verdiklerini belirten Nazlı, tüm destekçilerine ve sponsorlarına teşekkür etti. -FESTİVAL DİREKTÖRÜ- Moon and Stars Project'in Film Festivali Direktörü Ayça User AA'ya yaptığı açıklamada, 12 yıldır düzenledikleri New York Türk Film Festivalinin son 4 yıldır organizatörlüğünü yaptığını, New York'a her zaman kaliteli Türk filmleri getirmeyi hedeflediklerini anlattı. Amerikali sinemaseverlerin festivale ilgisinin son 2-3 yıldır epey arttığını, son dönemde festivali izlemeye gelenlerin yaklaşık yarısının Amerikalılar olduğunu ifade eden User, New York'ta düzenlenen Tribeca film festivalinde son dönemde pekçok Türk filminin yeraldığını, New York Modern Sanatlar Müzesinde (MoMa) Ferzan Özpetek'in filmlerinin gösterildiğini, böylece New Yorklular'ın da giderek Türk film ve sanatını daha fazla tanımaya başladıklarını vurguladı. New York'ta yaşayan Türk sinemaseverlerin de festivale her zaman büyük ilgi gösterdiğini ve Türk sinemasını ABD'de tanıttıkları için kendilerine teşekkür ettiklerini söyleyen User, New York Türk Film Festivalinde, bağımsız filmlere, yeni yükselen yönetmenlere daha çok önem verdiklerini kaydetti. User, Türk Kültür Vakfından aldıkları fon sayesinde 12. New York Film Festivalinde yeralan filmlerin, Madison Türk Öğrenci Derneği, Milwaukee Türk Amerikan Derneği, Washington Eyaleti Türk Amerikan Kültür Derneği ve Cornell Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği tarafından da gösterilebildiğini bildirdi. -FESTİVALDEKİ FİLMLER- New York'ta 12 yıldır 300'ü aşkın klasik ve çağdaş dönem uzun metraj, belgesel ve kısa filmi gösterime sokarak 8 binin üzerinde New York seyircisine Türkiye sinemasını tanıtan festivalin, bu yılki programında 10 uzun metrajlı, 2 belgesel ve 9 kısa film yeralıyor. Festivalde "11'e 10 Kala", "Kosmos", "Başka Dilde Aşk", "İki Dil Bir Bavul", "Absürdistan", "Bahar", "Bornova Bornova", "Chiennes D'Historie", "Fotojeni", "Güven Bana", "Min Dit", "Mutlu Bir Pazar Gününde Islak Borular", "Kıskanmak", "Ses", "Sürü", "Tülay German: Kor ve Ateş Yılları", "Unutma", "Üçte Bir", "Vavien", "Yüksek İhtimal" ve "Zu Vermieten" adlı filmler gösterilecek. Ayrıca festival kapsamında bu yıl ilk kez hem New York'taki sinema öğrencilerine, hem de sinema çalışanlarına yönelik seminerler verilecek. Bu kapsamda "İki Dil Bir Bavul" filminin yönetmenleri Eskiköy ve Doğan'ın "belgesel yönetmenliği", "Kosmos" filminin başrol oyuncusu Sermet Yeşil'in "sinema oyunculuğu", "Başka Dilde Aşk" filminin yönetmeni İlksen Başarır ile senaristi ve oyuncusu Mert Fırat'ın "senaryo yazarlığı", "Bornova Bornova" filminin yönetmeni İnan Temelkuran'ın da "yönetmenlik" üzerine çalışma atölyeleri düzenleyecekleri bildirildi.