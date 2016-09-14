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BBC Türkçe

New York'ta Trump Vakfı'na 'usulsüzlük' soruşturması

New York Savcılığı, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın yardım vakfı hakkında "usulsüzlük" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

14 Eylül 2016 16:22

New York Savcılığı, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın yardım vakfı hakkında "usülsüzlük" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcı Eric Schnedierman yaptığı yazılı açıklamada, Trump Vakfı'nın bazı yolsuzluklara karışmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Son zamanlarda Vakıf hakkında birçok olumsuz haber yayımlandı.

Trump'ın ekibi ise başkanlık yarışında Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'u destekleyen Schnedierman'ı "particilik"le suçladı.

Trump'ın seçim kampanyası sorumlularından Jason Miller, Schnedierman'ın "Clinton Vakfı'na yıllarca göz yumduğunu" belirterek soruşturmanın Clinton'un "felaket haftası"ndan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçladığını söyledi.

Schnedierman CNN'e yaptığı açıklamada, Trump Vakfı'nın bazı usulsüzlüklere karışmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Savcı, vakfın New York'ta yardım kuruluşlarını düzenleyen kurallara uyduğundan emin olmak istediklerini, bu amaçla soruşturma başlatıp vakıfla yazıştıklarını ifade etti.

ABD medyası Schnedierman'ın, Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Savcısı Pam Bondi'yi destekleyen bir gruba Trump Vakfı'nın 2013'te yaptığı bağışı araştırdığını belirtiyor.

25 bin dolarlık bağışın, Bondi'nin Trump Üniversitesi hakkında bir yolsuzluk soruşturmasına hazırlandığı bir dönemde yapıldığı ifade ediliyor.

Böyle bir soruşturma hiç başlamadı; ancak Savcı Bondi bunun bağışla ilgili olmadığını belirtti.

Trump'ın yardımcıları bağışın idari hatalar nedeniyle yapıldığını söyledi.

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