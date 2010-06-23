New York'ta terör protestosu

T24- Genç Türkler (Young Turks) derneği tarafından BM'nin karşısındaki Dag Hammorskjold Parkı'nda düzenlenen protestoda, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ellerindeki Türk bayraklarıyla PKK terörünü lanetlediler.



Dernek Başkanı Tulga Tekman yaptığı açıklamada, Türkiye'deki son terör saldırılarına tepki vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'de terörü lanetlemek için insanların sokaklara döküldüğü bu günlerde, New York'taki Türkler olarak Türkiye'deki o kalabalıklara moral vermek, destek olmak ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bu protestoyu düzenliyoruz" dedi.



Tekman, gelecek hafta bir protesto gösterisi daha düzenleyeceklerini ve orada daha fazla sayıda Türk'ü görmeyi arzuladıklarını da ifade etti.