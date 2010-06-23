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Dünya

New York'ta terör protestosu

New York'ta, Türkiye'de yaşanan son terör olaylarının ardından teröre lanet protestosu düzenlendi.

23 Haziran 2010 03:00

T24- Genç Türkler (Young Turks) derneği tarafından BM'nin karşısındaki Dag Hammorskjold Parkı'nda düzenlenen protestoda, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ellerindeki Türk bayraklarıyla PKK terörünü lanetlediler.


Dernek Başkanı Tulga Tekman yaptığı açıklamada, Türkiye'deki son terör saldırılarına tepki vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'de terörü lanetlemek için insanların sokaklara döküldüğü bu günlerde, New York'taki Türkler olarak Türkiye'deki o kalabalıklara moral vermek, destek olmak ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bu protestoyu düzenliyoruz" dedi.


Tekman, gelecek hafta bir protesto gösterisi daha düzenleyeceklerini ve orada daha fazla sayıda Türk'ü görmeyi arzuladıklarını da ifade etti.

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