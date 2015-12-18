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Dünya
Deutsche Welle

New York'ta Suriye uzlaşması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Suriye’deki barış sürecinin nasıl devam edeceği konusunda hazırlanan ortak karar tasarısı üzerinde uzlaştı.

18 Aralık 2015 23:58


ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, New York'taki görüşmelerde Suriye konusunda hazırlanan ortak karar tasarısında uzlaştı. Karar tasarısında Suriye'deki barış görüşmelerinin ocak ayı başında başlaması öngörülüyor. Diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre tasarı Viyana'da varılan uzlaşmayı güçlendiriyor.

Viyana'da düzenlenen iki Suriye konferansında, Suriye rejimi ile muhalifler arasında müzakereler yapılmış, bir geçiş hükümetinin oluşturulması ve Suriye'de seçimlerin iki yıl içinde hayata geçirilmesi kabul edilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararın da bu uzlaşmaya uluslararası hukukta bir çerçeve kazandıracağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Barack Obama Suriye'deki durumla ilgili Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesinin çoğunluğu nezdinde meşruluğunu yitirdiğini belirtan Obama, Esad'ın "kan dökülmesini" sona erdirmek için görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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