New York'ta Suriye uzlaşması



ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, New York'taki görüşmelerde Suriye konusunda hazırlanan ortak karar tasarısında uzlaştı. Karar tasarısında Suriye'deki barış görüşmelerinin ocak ayı başında başlaması öngörülüyor. Diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre tasarı Viyana'da varılan uzlaşmayı güçlendiriyor.

Viyana'da düzenlenen iki Suriye konferansında, Suriye rejimi ile muhalifler arasında müzakereler yapılmış, bir geçiş hükümetinin oluşturulması ve Suriye'de seçimlerin iki yıl içinde hayata geçirilmesi kabul edilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararın da bu uzlaşmaya uluslararası hukukta bir çerçeve kazandıracağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Barack Obama Suriye'deki durumla ilgili Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesinin çoğunluğu nezdinde meşruluğunu yitirdiğini belirtan Obama, Esad'ın "kan dökülmesini" sona erdirmek için görevden ayrılması gerektiğini söyledi.