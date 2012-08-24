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Dünya

New York'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin New York kentinde Empire State binası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırıda 8 kişi de yaralandı

24 Ağustos 2012 20:31

 

ABD'nin New York kentinde Empire State binası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. New York polisi silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını, öldürülenlerden birinin saldırgan olduğunu açıkladı.
 
Yerel saatle 09.00'da yaşanan saldırı 34'üncü cadde ile 5'inci caddenin köşesinde gerçekleşti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
 
Görgü tanıkları, saldırganın bir erkek olduğunu ifade etti.
 
New York polisi ilk belirlemelere göre, saldırının terörle bağlantısı olmadığını belirtti.
 
New York kentindeki Empire State binası, dünyanın her tarafından turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
 

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