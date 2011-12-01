-New York'ta seri katil paniği ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - ABD'de polis, New York'un Long Island bölgesinde işlenen 10 cinayetten bir seri katilin sorumlu olduğuna inandıklarını açıkladı. 11 Aralık 2010'dan 4 Nisan 2011'e kadar sahil şeridindeki ıssız bir yolda sekiz kadın, bir erkek ve bir bebeğin parçalanmış cesetleri bulunmuştu. Kurbanlardan sadece beşinin kimliklerini tespit edebilen polis, öldürülen kadınlar ile üzerinde kadın giysileri bulunan erkeğin fuhuş sektöründe çalıştıklarını kaydetti. Yapılan DNA testleri, öldürülen bebeğin kurbanlardan birine ait olduğunu ortaya çıkardı. Kurbanların fiziksel özelliklerindeki benzerlikler, cesetlerin parçalanma yöntemi ve atıldıkları yer gibi etkenleri değerlendiren polis, cinayetlerin bir seri katilin işi olduğuna hükmetti. Seri katilin yakalanmasına yardımcı olanlara 25 bin dolar ödül verilecek.