New York'ta savaş karşıtları eylem

ABD'nin New York kentindeki tarihi Grand Central Terminali binasında bir araya gelen savaş karşıtı derneklerin üyeleri, Irak ve Afganistan savaşını protesto eden bir eylem yaptı.



Yolcuların ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu tren garındaki içindeki Ana Meydan'da (Main Concourse) toplanan eylemcilere karşı New York polisi de geniş güvenlik önlemi aldı.



Eylemcilerin durarak protesto yapmasına izin vermeyen güvenlik güçleri, diğer yolcu ve istasyon ziyaretçisi turistler gibi hareketli olmaları şartıyla ellerindeki pankart ve dövizlerle amaçlarını gerçekleştirmelerine izin verdi.



ABD Başkanı Barack Obama'yı ve hükümet politikalarını eleştiren göstericiler, basın açıklamasında Afganistan ve Irak'taki ölümlerin her geçen gün arttığını ve ABD güçlerinin bu iki ülkeden en kısa sürede çekilmesi gerektiğini belirtti.



Açıklamada, özellikle Afganistan'da sivil kayıpların da çok yüksek boyutlara ulaştığı vurgulanırken şöyle dnildi:



"Afganistan'daki savaşta bu hafta 10 ABD askeri hayatını kaybetti. Bu, Afganistan'daki savaşın en ciddi rakamlarından biridir. Sivil kayıplar da giderek yükseliyor. Afganistan'daki ABD işgalinde 2009 yılı en çok ölümün olduğu yıl olarak kayıtlara geçti.



ABD ve NATO güçleri,sivillerin yoğun olduğu yerleri bombalamak gibi bir strateji uyguluyorlar. Bu strateji sırasında en az altı bombalama ise, düğünlerinde eğlenen Afganlıların üzerine yapılmış ve yüzlerce sivil kayıp olmuştur. Biz, bu ülkede yaşayan insanların ABD hükümetinin bizim adımıza neler yaptığını bilmelerini istiyoruz."



Grand Central'da, terminalin en yoğun olduğu akşamüstü saatlerinde düzenlenen eylem yaklaşık bir buçuk saat sürdü.



Eyleme, Savaş Direnişçileri Ligi, Şifre Pembe, Dünya Bekleyemez, Barış Gazileri, Barış için Brooklyn isimli New York'taki savaş karşıtı dernekler destek verdi