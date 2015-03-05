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New York’ta protesto edilen Davutoğlu, otele ‘kargo’ kapısından girdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Davutoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin ABD ziyaretinden haberleri olmadığını açıklamıştı

05 Mart 2015 20:59

Ali Kupeli / ABD 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, New York’ta hükümete yakın Türk dernekleriyle bir araya geleceği toplantı öncesinde küçük bir grup tarafından protesto edildi. Davutoğlu, protesto nedeniyle otele kargo kapısından girmek zorunda kaldı.
 
Başbakan Davutoğlu beraberindeki heyetle birlikte çarşamba akşamı Waldorf Astoria Oteli’nde hükümete yakın bazı dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Otel girişinde üç Türkiye vatandaşının protestosuyla karşılaşan Davutoğlu, binaya arka kapıdan giriş yaptı.

Davutoğlu’ndan ayrı olarak otele gelen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da göstericilerin protestosuna maruz kaldı. “Hepiniz yüce divanda yargılanacaksınız” diye bağıran göstericiler, “Davutoğlu vatan hainidir, diktatörünüzle birlikte siz de yargılanacaksınız” şeklinde sloganlar attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf ise Davutoğlu, Babacan, ve Şimşek'in, ABD ziyaretinden haberi olmadığını söyledi. 

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) katılmak üzere New York’a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da benzer bir protestoya maruz kalmıştı. Erdoğan da Davutoğlu gibi protesto üzerine otele girmek için kargo kapısını kullanmıştı.

 

 

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