-New York'ta ''polis şiddeti'' protesto edildi NEW YORK (A.A) - 23.10.2011 - New York'ta, ''Wall Street'i İşgal Et'' sivil girişiminin de destek verdiği grup, polis şiddetini protesto etti. Kentin önemli merkezlerinden ''Union Square'' alanında toplanan göstericiler, New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin döneminden beri son 16 yıldır her yıl 22 Ekim'de ''Polis Şiddetine Son'' mitingleri düzenlediklerini belirterek, ABD'de polisin özellikle siyahlara ve Latin Amerika kökenlilere karşı önyargılı olduğunu ve şiddete başvurduğunu savundu. New York'ta bir ayı aşkın süredir Wall Street'i ve gelir dağılımı dengesizliğini protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' girişiminin de büyük destek verdiği grup, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Union Square'e, ''polis şiddetinin kurbanları' olduğunu belirtikleri kişilerin tek tek isimlerinin yazıldığı büyük bir pankart taşıdılar, aynı zamanda polis tarafından öldürüldüklerini belirttikleri bazı kişilerin resimlerini de alana getirdiler. ''Adalet yoksa barış yok'', ''Polis şiddetine son'', ''Irkçı polise son'', ''Adalet istiyoruz'' sloganlarının atıldığı protesto gösterisinde, ''22 Ekim Koalisyonu'' üyeleri söz aldılar. Oğullarının, kardeşlerinin ve babalarının polis tarafından öldürüldüğünü savunan protestocular, yakınlarını öldüren polis memurlarının ceza almadıklarını ve görevlerinin başına döndüklerini söylediler. New York polisinin özellikle siyah Amerikalılar ve Latin Amerika asıllı göçmenlere karşı ''ırkçı'' davrandığını ileri süren göstericilerden iki anne, silah taşımadıkları halde oğullarının polis tarafından arkalarından pek çok kez ateş edilerek öldürüldüğünü anlattılar. Bir başka kadın da akıl hastası olan abisinin New York polisi tarafından öldürüldüğünü anlattı. New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin ''diktatör'' olduğunu savunan göstericiler arasında Komünist Parti-ABD'nin üyeleri de yer aldılar ve sorunun kaynağının kapitalist sistem olduğunu ifade ettiler. Wall Street protestocularından genç bir kadın da New York polisinin kendilerine acımasız davrandığını, Wall Street protestoları sırasında birkaç kez tutuklandığını söyledi. Konuşmaların ardından grup yine polisin takibinde aşağı Manhattan'a doğru yürüdü, yürüyüş olaysız sona erdi. Bu arada Wall Street'i İşgal Et grubunun bir aydır mekan edindiği Zuccutti Parkı'nın hemen yakınındaki ''Joie de Vivre'' adlı modern heykele tırmanan ve ''New York Belediye Başkanı Bloomberg istifa etmezse aşağıya inmem'' diyen Kanadalı genç, saatler sonra ise polis tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.