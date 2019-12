-NEW YORK'TA PARKTA SİGARA YASAKLANIYOR ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - ABD'nin New York kentinde ciddi sigara yasağı uygulaması getiriliyor. Belediye meclisinde kabul edilen yeni uygulama çerçevesinde, parklarda, plajlarda hatta ünlü Times Meydanı'nda bile sigara içilmesi yasaklanacak. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ün imzaladıktan üç ay sonra yürürlüğe girecek sigara yasağı, kentteki bin 700 park ve 23 km sahil şeridini etkileyecek. 12'ye karşı 36 oyla kabul edilen kararın ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bloomberg, bu yaz biraz temiz hava almaya parklara ve plajlara giden New Yorkluların daha temiz havayı ciğerlerine çekebileceklerini ve sigara izmaritiyle dolmayan plajlarda oturabileceklerini söyledi. Yasak Times Meydanı gibi yaya bölgelerini de kapsıyor ve cezası 100 doların altında olacak.